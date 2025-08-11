広陵の大会中における甲子園辞退の余波は海外にも広がっている(C)Getty Images前代未聞の事態は、海を越えて衝撃を与えている。第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）の大会本部は8月10日、広陵（広島）から出場辞退の申し出があり、了承したことを発表した。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介大会開幕後に参加校が不祥事を理由に、出場辞退したの