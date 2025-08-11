姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleで活動する頓知気さきな（25）が9月25日、初のフォトスタイルブック『また明日！』（光文社）を発売する。11日にネット書店の特典ポストカード4種のショットか解禁となった。【画像】頓知気さきな『また明日！』、カバー3種セブンネットショッピング、楽天ブックスは特典が付くのは、通常版のみ。HMV＆BOOKSとタワーレコードの4種のショット。「実は昔から、写真