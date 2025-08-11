東海地方はあす12日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨の降る所がある見込みで、気象台は土砂災害などに注意を呼びかけています。 【写真を見る】東海地方はあす12日明け方にかけて雷を伴った激しい雨に注意 午前6時までの予想雨量は多い所で愛知150ミリ・岐阜200ミリ・三重100ミリ（11日午前11時45分現在） 岐阜県はおとといから断続的に雨が降り、きょう11日の午前11時までに、関市板取で290.5ミリ、高山市船山で239.5ミリな