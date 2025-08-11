10日の阪神・ヤクルト戦で始球式を務めた「NMB48」小嶋花梨(C)産経新聞社人気アイドルグループ「NMB48」キャプテンの小嶋花梨が8月11日までに自身のSNSを更新。10日の阪神・ヤクルト戦（京セラドーム大阪）で始球式を行ったことを報告した。【写真】脚線美際立つ始球式…「NMB48」小嶋花梨の投稿写真をチェック2016年から同グループで活動を続け、今年11月での卒業を発表している26歳の小嶋。今回は「アイドル最後の始球式」だ