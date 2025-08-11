ガールズグループTWICEのメンバー、サナがG-DRAGONとの熱愛説が浮上した後、4カ月ぶりに心境を明らかにした。【画像】G-DRAGONとTWICE・サナが熱愛？疑惑のSNS投稿最近、YouTubeチャンネル「117」には「『話して良いかわからないけど…』サナの言えなかった話大放出…！」というタイトルで新しい動画が公開された。この日、サナはコンテンツ「サナの冷蔵庫インタビュー」（原題）でMCを務めながらあった出来事を回想しながら、裏話