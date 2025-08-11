X（旧Twitter）で話題になっているのは、散歩中に「オオカミ！」「キツネ！」と言われることが多いというスキッパーキさんのお姿。あまりにも美しく凛々しいそのお姿は、記事執筆時点で176万回を超えて表示されており、6.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：散歩中、小さな子どもに『オオカミ！』『キツネ！』と言われる犬→思った以上に『凛々しい姿』】 小さな子どもに「オオカミ！」「キツネ！」と言