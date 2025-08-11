¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥ó¥È¥¸¥å¡¼¥ÉÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡Ê2025Ç¯8·î10ÆüÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£TPC¥µ¥¦¥¹¥¦¥¤¥ó¥É¡á7288¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Ç65¤È¿­¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç17°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¯¤Ï21°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£5ÈÖ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó³°¤«¤éÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£7ÈÖ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢8ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¥¦