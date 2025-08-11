Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¤Ï¡¢ËÌµþ/¼óÅÔ¡Á¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤Àþ¤ò7·î30Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¡£·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦ÆüÍË¤Î½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-8·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢ËÌµþ/¼óÅÔÈ¯¤¬4»þ´Ö55Ê¬¡¢¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤È¯¤¬5»þ´Ö50Ê¬¡£Æ±Ï©Àþ¤Ï¡¢¥¨¥¢¡¦¥¢¥¹¥¿¥Ê¤¬1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥äCA799ËÌµþ/¼óÅÔ¡Ê18¡§00¡Ë¡Á¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¡Ê20¡§55¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦Æü¡Ê7·î30Æü¡Á¡ËCA800¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¡Ê22¡§05¡Ë¡ÁËÌµþ/¼óÅÔ¡Ê05¡§55+1¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦¶â¡¦Æü¡Ê7