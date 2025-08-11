ネットオークションやフリマサイトに出品される、漫画家の原画やサイン色紙の贋作が増加している。贋作といえば、「開運！なんでも鑑定団」に登場するような焼き物、掛け軸などの骨董品に多いイメージが強い。しかし、実は漫画家の原画やサイン色紙の贋作は以前から見られ、関係者も警戒を呼び掛けているが、一向になくなる気配はない。 【画像】萩尾望都、浦沢直樹、諫山創、村田雄介ら人気作家がチャリティ企画で