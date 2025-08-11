韓国男性アイドルグループ「SUPER JUNIOR」ヒチョルが11日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）との再会ショットを披露した。ヒチョルが所属する韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENTの創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が9日、10日に東京ドームで開催。同公演に参加するため、ヒチョルも来日していた。ヒチョルは、自身も以前