¡Ú¿ÎÀî¶¦Æ±¡ÛÆüÃæ´Ú3¥«¹ñ¤ÎÇÀÁê¤Ï11Æü¡¢¥½¥¦¥ë¶á¹Ù¤Î¿ÎÀî¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£