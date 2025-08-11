¼¯»ùÅç¸©ËÜÉô¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ï11Æü¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç8Æü¤ËÅÝ²õ¤·¤¿Æ±¸©°¨ÎÉ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½»¿Í¤Î30Âå½÷À­¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï8Æü¡¢½¸ÍîÎ¢¼ê¤Î¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì¤ÆÅÚº½¤¬½»Âð¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢½»¿Í¤Î½÷À­2¿Í¤¬Éé½ý¡£Æ±µï¤¹¤ë30Âå½÷À­¤Î°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£10ÆüÄ«¤Ë½»Âð¤Ç1¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£