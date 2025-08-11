7月20日のJ1第24節 柏レイソル戦を3−2で勝ち切り、2位で中断期間に入っていた鹿島アントラーズ。ここから“常勝軍団復活”へと突き進むためには、8月の快進撃が必要不可欠だ。8月に入り6日に行われた天皇杯ラウンド16では、アビスパ福岡との死闘を制した。雷による中断、120分間の長丁場の試合を乗り切ったことでチーム全体の士気は上がったが、消耗度は間違いなく高かった。そこから中3日で10日のJ1再開となる第25節 FC東京