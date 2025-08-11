日向坂46が9月17日に発売する15thシングル「お願いバッハ！」の新ビジュアルが公開された。今作は二期生から四期生まで19名全員でのフォーメーションとなり、3作品振りのWセンターを採用。Wセンターを務めるのは6thシングルぶり二度目の表題曲センターとなる金村美玖と、八度目の表題曲センターとなる小坂菜緒。レギュラー番組・テレビ東京「日向坂で会いましょう」内のインタビューで金村は「最後まで自分の名前が呼ばれなかった