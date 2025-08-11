¤­¤Î¤¦Ìë¡¢»³·Á¸©¸ÍÂôÂ¼¤ÇÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Æ¬¤ä´é¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÃËÀ­¤¬½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ìÉÕ¶á °Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢¸ÍÂôÂ¼¸Å¸ý¤ÎÏ©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿£¶£µºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ£±Æ¬¤ÈÁø¶ø¤·¡¢º¸¤ÎËË¤Ê¤É¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤Ï¡¢Æ¬¤ä±¦¼ê¼ó¡¢Ê¢¤Ë¤â¤¹¤ê½ý