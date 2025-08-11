東洋大姫路・木本琉惺「下剋上物語」（前編）東洋大姫路（兵庫）に「ベンチ外の星」と呼びたい選手がいる。２番・中堅手として出場する木本琉惺（３年）。現在は背番号８をつけるレギュラーだが、高校で初めて背番号をつけたのは今春の県大会。つまり、今春の選抜では20人のベンチメンバーに入れず、アルプススタンドで応援していたのだ。甲子園初戦の済美戦で２安打１犠打と勝利に貢献した東洋大姫路・木本琉惺photo by Mat