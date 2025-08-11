Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÉÕ¶á¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤Ç¡Ö¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£Àî¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àî²¼¤Î¤Û¤¦¤ØÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ »Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË½÷2¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÉÕ¶á¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£