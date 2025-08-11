毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は新加熱式たばこです。プルーム・オーラを購入するとき、チェックすべきなのが「CLUB JT」のオンラインショップ。8月17日までの期間限定で2980円の本体が、なんと1480円の半額販売中！そして、専用スティックの「EVO」は550円。プルーム・オーラに対応する「メビウス」「キャメル」シリーズは500円と、580円〜600円前後の紙巻きたばこと比較し