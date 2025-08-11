Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¡ª±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¼çµÁ¤Ç¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¤ó¤Ç¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Âç³èÌö¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ä¥¢¡¼¥×¥é¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ëÌî¤È²ÄÇ½À­¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£1¤Ä