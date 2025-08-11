占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）一歩前へ。実践主義で。みずがめ座さんは、知性の人です。情報処理能力が高く、データから物事を推測するのが得意でしょう。だから、「分かったつもり」「知っている気」になりやすいのです。きっとこうに違いない、6割方は、あなたの読み通りなのですが、残り4割は「