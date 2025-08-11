9·î¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»°½Å¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¡¢¸µ¡¦»ÍÆü»Ô»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î°ËÆ£¾»»Ö»á¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ËÆ£»á¤Ï¡¢»ÍÆü»Ô»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ò°ì´üÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢µîÇ¯¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤È»ÍÆü»Ô»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿°ËÆ£»á¤Ï¡Ö´ûÂ¸À¯ÅÞ¤¬Áê¾è¤ê¤¹¤ëÁªµó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢·è°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÎ©¸õÊä¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡Ö¸©Ì±ÀÇ¤È¼«Æ°¼ÖÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤·¡¢·ÐºÑ¤ò³èÀ­²½¤·¤Æ¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿