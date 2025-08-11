Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î11Æü¡Á8·î17Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë°ì²óÍÂ¤«¤Ã¤Æ¡£¾Ã²½¤È¾º²Ú¡£ºÇÅ¬²ò¤ËÅþÃ£¤Ç¤­¤ë1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Ï¹Í¥¿¥¤¥à¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¡¢¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢»þ´Ö¤Î¥à¥À¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¡×¡Ö»ý¤Áµ¢¤é¤»¤Æ¡×¤Ç¡¢1¿Í¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢