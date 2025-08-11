占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）一段落、一区切り。ダメージ回復がテーマ。ようやく、混沌から解放されます。何がなんだか分からないカオスな状態から、少しずつ日常を取り戻せるはず。まだやるべきことがあっても、「少しずつ」を心掛けていきましょう。あなた自身、病み上がりに似た感じで頑張れないし