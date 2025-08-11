現地８月10日に聖地ウェンブリーで開催されたコミュニティ・シールドで、遠藤航を擁するプレミアリーグ王者のリバプールが、鎌田大地が所属するFAカップ覇者のクリスタル・パレスと対戦。２−２で突入したPK戦で敗れ、今季初タイトルを逃した。リバプール３年目の遠藤は、２−１で迎えた71分から出場。クローザーとしてボランチに入ったものの、チームは77分に同点に追いつかれてしまった。「勝ちたい試合だったので、負けて残