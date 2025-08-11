今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」（第96回）が11日に放送され、妻夫木聡演じる八木が再登場。子どもたちとの交流が描かれると、ネット上には「ドキッとした」「カッコよすぎんか？」「心に沁みました」などの声が集まった。【写真】明日の『あんぱん』場面カット寂しげな横顔の登美子（松嶋菜々子）三星百貨店を辞めて独立した嵩（北村匠