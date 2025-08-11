日中韓農相会合に臨む小泉農相（左）ら＝11日、韓国・仁川（共同）【仁川共同】日中韓3カ国の農相が11日、ソウル近郊の仁川で会合を開き、農業分野での協力を確認した共同声明を採択した。日本からは小泉進次郎農相が出席。新型コロナウイルス禍を挟んで7年ぶりの開催となり、空白期間が生じた協力関係の再構築を図った。小泉氏は韓国の趙顕外相とも個別に会談し、韓国による日本産水産物の輸入停止措置を巡って意見を交わした。