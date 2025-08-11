【FIBAアジアカップ2025】グアム代表 63−102 日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】ファウル…？接触シーンで「疑惑の判定」解説者たちも思わず声を上げるような“疑惑の判定”だった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のジョシュ・ホーキンソンがゴール下で仕掛けたリングアタックは、不可解にもオフェンスファウルの判定に。ベンチだけでなく、解説者たちも首を傾げた。