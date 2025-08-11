８月１６日の新潟の新馬戦（牝馬限定、芝１４００メートル）でデビュー予定のジャストマイウェイ（牝２歳、美浦・国枝栄厩舎、父ノーネイネヴァー）は、スピード豊かな血統馬で注目したい。祖母イマジンは０１年の愛１０００ギニー、英オークスを制したＧ１馬で、今年の新種牡馬で仏Ｇ１馬のヴァンゴッホを叔父に持つ良血が魅力だ。Ｗコースでの１週前追い切りは、６ハロン８２秒５―１１秒８を馬なりでマークして、内アマキヒ