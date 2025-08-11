ジェン・パウォルさん（48）が10日（日本時間11日）、アトランタで開催されたブレーブス―マーリンズ戦で大リーグ公式戦で初めて女性として球審を務めた。記念すべき初コールは、ブレーブスの右腕ウェンツがマーリンズの1番エドワーズへの内角速球。ストライクゾーン表示からは内角に外れたボールだったが、ストライクと判定し、記念すべき1球は保管するためにベンチに返された。大リーグ公式サイトによると、ウェンツは「正