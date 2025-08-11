¥¤¥áー¥¸ 2025Ç¯8·î11Æü¤Î¡ÖÂè60²óµ­Ç°¤µ¤«¤¤¤ÇÂç¶¶¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î³¤¾å²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢·è¹ÔÍ½Äê¡Ê¸áÁ°9»þ»þÅÀ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ÓÅ·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ê¤É¤¬È¯¿®¤¹¤ë£È£Ð¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ »þ´Ö¡§¸á¸å8»þ～¸á¸å8»þ30Ê¬¡Ê30Ê¬´Ö¡Ë ¾ì½ê¡§ºä½Ð¹ÁÃæ±ûÉÖÆ¬ Ìó4000È¯¤Î²Ö²Ð¤¬²»³Ú¤È¥ìー¥¶ー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿À¥¸ÍÂç¶¶¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë