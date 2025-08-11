【MLB】ドジャース 4ー5 ブルージェイズ（8月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】足が絡まってる…大谷盗塁失敗の一部始終ドジャースの大谷翔平投手が三盗に失敗した。しかし、相手のサードがベースを隠しているようにも見えたことから、大きな反響があった。ドジャースが3ー2と1点リードで迎えた6回裏、1死走者なしの場面で4度目の打席に入った大谷は、センター前ヒットを放ち出塁。2死後に迎えたスミスの打席で、初