三陸鉄道は、9月から11月にかけて開催される3つの鉄道まつりに合わせて、全線1日乗り放題の「三鉄ワンコインフリーパス」を2025年8月16日（土）より発売します。価格は大人・小人共通で500円と、ワンコインで三陸鉄道リアス線の全線が乗り放題になる大変お得なきっぷです。このきっぷがあれば、鉄道まつりの会場への行き帰りだけでなく、沿線の美しい景色や名所を自由に巡る旅も楽しめます。秋の三陸を、お得なきっぷで満喫してみ