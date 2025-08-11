´ÅÅÞ¤Î42ºÐ²ñ¼Ò°÷¡¦M¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¸áÁ°Ãæ¤À¤±¤ª¤ä¤ÄOK¡É¤È¤¤¤¦»þ´Ö¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£²¥ö·îÈ¾¤Ç£³kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊM¤µ¤ó¤Î¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£🌼£³¥ö·î¤Ç¡Ý£¸kg¡£40Âå¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ö¼ÂÁ©¤·¤¿¤³¤È¡×¡õ¡Ö¤ä¤á¤¿¤³¤È¡×´Å¤¤¤â¤Î¤ò¡È°­¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¸áÁ°¤À¤±OK¤Î