Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¿ô»þ´Ö¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬¼¡¡¹¤È¶å½£¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¿ô»þ´Ö¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£11ÆüÌë¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÂç±«¤ÏÆ½¤ò¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£12ÆüÃë¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«ÎÌ¤Ï¡¢¶å½£ËÌ