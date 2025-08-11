【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■大事なデビュー記念日にファンへ贈るプレゼントは新曲「A CHA CHA CHA」の配信リリース！ Kis-My-Ft2が8月10日に全国ツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の横浜アリーナ公演を開催した。 5月21日にリリースした11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っ提げ、アルバム収録曲を中心にライブ定番曲や人気の楽曲含む全32曲を披露し15000人の