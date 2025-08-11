起業家で格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）のCOOとして知られる溝口勇児氏（40）が11日、X（旧ツイッター）を更新。将来の“野望”をつづった。溝口氏はこの日午前0時すぎに更新。「いつか日本を動かせる男になりたい。それか、好きな女と静かな田舎で暮らしたい」と記した。そして「今はまだ難しいけど、必ずたどり着きます。久しぶりに酒飲んだ。おやすみ」と続けた。この投稿に対し「溝口さんの好きな女になる