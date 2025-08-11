歌手の氷川きよし（47）が10日放送のTBSラジオ「松本隆風街ラヂオ」（日曜後11・00）にゲスト出演。昨年のNHK紅白歌合戦の歌唱を振り返った。氷川は22年の紅白を最後に歌手活動を休止し、充電期間に。昨夏の25周年コンサートで1年8カ月ぶりに歌手活動を本格的に再開すると、年末の紅白歌合戦では03年にリリースし、同年の紅白でも披露した「白雲の城」を歌った。復帰後初のテレビ生歌唱だった。番組アシスタントのフリーア