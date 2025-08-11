【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会（１５か国）は１０日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ全域の占領を承認したことについて、対応を協議する緊急会合を開いた。安保理メンバーでイスラエルを支持したのは米国のみで、ほかの１４か国は非難や懸念を表明し、撤回を求めた。イスラエルは、ガザ全域の占領に向けた新たな作戦を８日の治安閣議で承認し、まずは北部ガザ市を制圧する方針を示した。この決定について