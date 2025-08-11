占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月11日〜8月17日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）フラットに、軽やかに。あなたらしく、そこにいて。感謝される機会が増えそう。なぜなら、今週のあなたには、問題解決の力が宿っているせい。かといって、別に張り切って働きかけなくてもいいのです。単なる雑談や何気ない感想が相手にとって特別なヒントとなり、ブレイ