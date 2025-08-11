ヒルトン沖縄北谷リゾートは、「トロピカルアフタヌーンティー」を7月8日から9月26日まで開催する。スイーツは、ひまわりの花をイメージした夏の陽射しを思わせる「桃とエルダーフラワーのタルト〜ひまわり仕立て〜」、オレンジ果肉入りゼリーとパッションフルーツムースを組み合わせ、サンゴ礁をかたどったクッキーを飾り、涼しげで夏らしい世界観を演出した「パッションフルーツとオレンジのムース」、パイナップルの果肉を練り