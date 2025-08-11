¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¤Ï¡¢Æü´ÚÏ©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Öº£¤³¤½¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ø¡×¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò8·î7Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÀßÄêÏ©Àþ¤ÈÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï¡¢Âçºå/´ØÀ¾¡¦ÊÆ»Ò¡¦¹â¾¾¡¦Ê¡²¬¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤¬1,000±ß¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤¬2,000±ß¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¢½ôÀÇÊÌ¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï8·î7Æü¤«¤é10·î25Æü¤Þ¤Ç¡£ÈÎÇä¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£