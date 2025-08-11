今夏のクラブ・ワールドカップを制したチェルシーは、アーセナルに移籍したノニ・マドゥエケの後釜の補強を画策しており、退団が濃厚なマンチェスター・ユナイテッドのウインガー、アレハンドロ・ガルナチョの獲得に興味を示していると報じられている。そんななか、専門メディア『Chelsea News』は「このウインガーの移籍金は約4000万ポンドと予想されており、チェルシーは20歳の彼よりも安価な代替案を検討する可能性がある」