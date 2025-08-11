スポーツライターの小林信也氏が11日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第107回全国高校野球選手権大会に出場中の広陵（広島）が、大会を途中辞退することを発表した件について言及した。広陵の堀正和校長は10日、広島市内の同校で、午後7時前から約1時間、約250人の部員、保護者が出席した緊急の「保護者会」で改めて経緯を説明。この時の様子を「理事長と私、監督の方から今回の一連の話