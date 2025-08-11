¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ï11Æü¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç8Æü¤ËÅÝ²õ¤·¤¿Æ±¸©°¨ÎÉ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£