All About ニュース編集部では、2025年7月3〜17日の期間、全国20〜60代の男女132人を対象に、「四国地方の公立進学校の印象」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、ネームバリューが高いと思う「愛媛の公立進学校」ランキングをご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：今治西高等学校／27票2位は、今治市の県立「今治西高等学校」。愛媛大学、広島大学などの難関国公立大学に多くの合格者を輩出す