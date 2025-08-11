九州〜東北南部に停滞している秋雨前線に向かって暖かくて湿った空気の流入が続いています。このため、きょう11日は、九州〜東北では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。特に、大雨特別警報が発表されている熊本県では、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。土砂災害、低い土地の浸水等に最大級の警戒をしてください。一方、日本の南の台風11号は、発達しながら西よりに