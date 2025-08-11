口にくわえたペンで描いた絵は…脳性麻痺で手足や発声に不自由があるアーティスト＆実業家の佐藤涼（りょう）さん。彼のニューヨーク行きは今回が3度目だ。ギャラリーでドローイングパフォーマンスを行うため、彼は障害を物ともせず、たった一人で地球の反対側までやって来た。涼さんは創作する際には、鉛筆などを口にくわえて描く。昨年末は青森県立美術館でも個展を開催した。今回のニューヨークでのパフォーマンスはアメリカ人