「老後資金は2000万円必要」といった報道が注目を集めて久しいですが、実際の生活状況によって本当にその額で足りるかは大きく変わります。 今回の想定は、50代夫婦、世帯年収800万円、現在の毎月の生活費は35万円ほど。公益財団法人生命保険文化センターの「生活保障に関する調査（令和4年度）」によると、ゆとりある老後生活費は月額平均37万9000円必要というデータもありますので、老後生活の水準としては「ゆ