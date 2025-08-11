東京とも大阪とも違うセンスを持つ「名古屋女子」には、どうやらモテ子が多いようです。では、彼女たちのどんな点が世の男性に響くのでしょうか。そこに「男心をつかむヒント」が隠されているかもしれません。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「派手カワ『名古屋女子』がモテる理由」をご紹介します。【１】適度にワガママで小悪魔的なところがあるから「お願いやおねだりが上手くて、すごく甘え上手（笑