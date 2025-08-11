明日12日(火)も西日本から東海を中心に大雨に警戒。13日(水)以降は高気圧に覆われて、晴れて厳しい暑さが復活するでしょう。お盆を過ぎてもまだまだ暑さに警戒が必要です。12日(火)〜18日(月)の天気明日12日(火)にかけて、前線は西日本日本海側から東北に停滞し、前線上の低気圧が次々と通過していく見込みです。このため西日本から北日本にかけて、大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。発達した雨雲が次々とかかり、西日本や